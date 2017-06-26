Радиостанция «Эхо Москвы» запустит программу на украинском языке. Об этом в эфире сообщил ведущий Алексей Соломин.

«Мы [с Алексеем Нарышкиным] по средам в 16:35 будем учить прямо на работе украинский язык», – заявил он.

Еще одним ведущим станет Матвей Ганапольский. Программа «А что там у хохлов» будет идти в течение получаса, журналисты планируют обсуждать события в Украине.

«Мы призываем звонить туда наших слушателей и тоже с нами говорить на украинском языке, и звонить в том числе самих украинцев», – добавил Соломин.

Ганапольский также предположил, что главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов не понимает «последствия этой ответственности» и пошутил о закрытии радиостанции в 17:00 после первого выпуска.