Телеканал CNN ужесточает правила публикации материалов о России, узнал BuzzFeed.

По информации издания, 24 июня главный редактор подразделения CNN Money Ричард Барбьери разослал сотрудникам канала электронное письмо, в котором потребовал присылать ему для проверки любые материалы о России.

«Никто больше не будет публиковать никакой контент, связанный с Россией, без моего и [вице-президента CNN] Джейсона одобрения. Это относится к социальным сетям, видеоматериалам, редакционным статьям и [приложению] Money Stream. Без исключений. Я изложу принцип новый работы в понедельник [26 июня]», – говорится в сообщении.

Журналист издания Джон Пассантино также опубликовал скриншот письма.

BuzzFeed также отмечает, что новые правила относятся ко всем онлайн-подразделениям, а не только к CNN Money.

22 июня CNN со ссылкой на источник в демократической партии разместил статью о якобы интересе комитета по разведке конгресса США к обстоятельствам встречи в январе 2017 года на экономическом форуме в Давосе советника президента Дональда Трампа Энтони Скарамуччи и директора Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева.

Позднее материал удалили, а телеканал извинился перед Скарамуччи. Советник Трампа извинения принял.

Как добавляет BuzzFeed, в расследование произошедшего «напрямую вовлечены» президент CNN Worldwide Джефф Цукер и глава отдела кадров телеканала.