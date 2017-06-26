Легенда президентского пула, ветеран «Комсомольской правды» Александр Гамов один из своих последних репортажей закончил странным диалогом с помощником президента и бывшим министром образования Андреем Фурсенко.

– Почему Владимир Путин четвертый раз с конца мая – по нынешний день обращается к теме детства и проблемам молодежи? – спросил Гамов.

И ответ:

– Разве? – удивился Фурсенко. – И правда. А я и не заметил. Правильно, что вы обратили на это внимание.

Вот в этом «правильно, что вы обратили внимание» – явно какая-то шифровка, которую можно прочитать таким образом, что и в Кремле не всем нравится нынешнее увлечение власти молодежью. Но, кажется, сопротивляться поздно. Репортаж Гамова вышел в середине прошлой неделе, с тех пор Путин успел побывать в Артеке. Игра давно подхвачена и Госдумой, и государственными социологами и много кем еще вплоть до певицы Алисы Вокс и рэпера Птахи, и хотя формальную связь моды на все молодежное с мартовскими протестами доказать невозможно, нет сомнений, что, заключая сейчас школьников и студентов в свои объятия, власть торопится перехватить внимание поколения детей у оппозиционеров, и в первую очередь у Алексея Навального. Подзабытое словосочетание «молодежная политика», как десять лет назад, снова становится актуальным политическим термином.