Кандидаты в губернаторы и депутаты от «Единой России» не будут использовать цитаты президента Владимира Путина во время избирательной кампании, передает «Коммерсантъ».

Как рассказал источник издания в «Единой России», основа для региональных кампаний – «местная специфика» и предвыборная программа партий. Он также подчеркнул, что с согласованием цитат Путина «никаких проблем нет», но в то же время в каждом регионе разная политическая ситуация.

«Президент Путин для партии первичен, поэтому территориям, где есть хотя бы какие-то риски влияния на его рейтинг его образ в агитации использовать было бы неправильно. Поэтому есть единообразное решение для всех», – резюмировал собеседник газеты.

В пермском отделении «Единой России» «Коммерсанту» подтвердили отказ от цитат Путина, но уточнили, что активно используют все «посылы» президента в том числе по развитию цифровой экономики. В Удмуртии на билбордах есть цитаты врио губернатора Александра Бречалова, но нет упоминания «Единой России», выдвинувшей его. А лозунгом врио главы Мордовии Владимира Волкова станут слова «Вместе, шаг за шагом, сделаем лучше жизнь каждого!».

10 сентября 2017 года, в единый день голосования, в шестнадцати регионах страны состоятся прямые губернаторские выборы, а также выборы шести законодательных собраний и одиннадцати городских дум.