Основатель Telegram Павел Дуров обвинил главу Роскомнадзора Алексея Жарова в незнании принципа шифровки сообщений в мессенджерах. Об этом он написал на своей странице «Вконтакте».

«В 2017 году обмен секретной информацией построен на оконечном шифровании, к которому у владельцев мессенджеров нет и не может быть “ключей для дешифрации”. Эти ключи хранятся только на устройствах самих пользователей», – заявил Дуров.

Таким образом, по мнению Дурова, требование надзорного органа не только противоречит статье Конституции о праве на тайну переписки, но и свидетельствует, что Жаров не знает, «как шифруется коммуникация в 2017 году».

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Основатель Telegram добавил, что ни одному правительству мира не заблокировать все подобные мессенджеры или сервисы VPN. «Чтобы победить терроризм через блокировки, придется заблокировать интернет», – резюмировал он.

25 июня глава Роскомнадзора Алексей Жаров предупредил, что время до блокировки мессенджера «исчисляется днями», в течение которых ведомство ожидает получить ответ от Дурова.

В Роскомнадзоре неоднократно требовали от мессенджера предоставить данные для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). В конце июня Жаров опубликовал личное обращение к Дурову, потребовав исполнить российское законодательство и предупредив об угрозе блокировки Telegram, если это требование не будет исполнено.

В ответ Дуров назвал намерение заблокировать мессенджер «саботажем государственных интересов», так как в этом случае «переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками и прочие чувствительные данные через WhatsApp/Viber перейдут в подконтрольные Америке облака Apple iCloud/Google Drive».

Основатель Telegram, кроме того, приводил статистику блокировок в Telegram, отметив, что только с начала июня мессенджер заблокировал более пяти тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма.

Внесенные в реестр ОРИ с 2017 года должны хранить переписку пользователей в течение полугода и предоставлять ее с возможностью расшифровки по требованию властей. Представители Telegram говорили, что власти не получат от них «ни бита» информации.