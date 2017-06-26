Инвестиционный фонд бизнесмена Михаила Фридмана L1 Retail согласился за £1,8 млрд (примерно $2,3 млрд) купить британскую продуктовую сеть Holland & Barrett, сообщает Financial Times.

Holland & Barrett – один из крупнейших в Европе ритейлеров продуктов здорового питания и витаминов, чей доход в 2016 году составил £610 млн.

Таким образом, Фридман станет владельцем сети с более чем 1150 точками в Великобритании, а также с «существенным» представительством в Китае, Индии, Нидерландах и ОАЭ.

Сделку, предварительно, закроют в сентябре этого года.

Как отмечает FT, это первая покупка основанного в прошлом году фонда Фридмана, где в том числе работают бывший банкир из Goldman Sachs, а также советники из британских ритейлеров, которые помогают L1 определить для будущих приобретений крупные европейские компании, занимающиеся розничной торговлей.

До этого L1 заявлял о намерении инвестировать за пределами России до $3 млрд в ритейлеров с «лидерским потенциалом».

В рейтинге российских миллиардеров Forbes 2017 года Фридман занял седьмое место с состоянием $14,4 млрд.