Telegram использовался для подготовки терактов в России, в том числе в метро Петербурга 3 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

«Получена достоверная информация об использовании террористом-смертником, его пособниками и зарубежным куратором мессенджера Telegram для сокрытия своих преступных замыслов на всех стадиях организации и подготовки террористического акта», – цитирует агентство сообщение пресс-службы ФСБ.

Как утверждают в спецслужбе, «наиболее активно» террористы в России используют Telegram, «предоставляющий террористам возможность создавать секретные чаты с высоким уровнем шифрования передаваемой информации».

@widget type=post-embed id=83008

Глава Роскомнадзора Александр Жаров 23 июня в очередной раз предупредил владельца Telegram Павла Дурова об угрозе блокировки мессенджера в России, если компания не предоставит ведомству данные для реестра организаторов распространения информации.

Дуров в ответ навал стремление ограничить работу Telegram «саботажем государственных интересов», после чего Жаров обвинил бизнесмена в «нейтральности по отношению к террористам, которые пользуются его мессенджером».

Владелец Telegram, в свою очередь, ответил на это, приведя статистику, согласно которой только с начала июня мессенджер «заблокировал более 5 тысяч публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма».