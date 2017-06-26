На координатора барнаульского штаба Алексея Навального Артема Косарецкого напали с ножом, сообщил член федерального политсовета «Демвыбора» Олег Снов.

https://twitter.com/olsnov/status/879146809846898688

По его данным, Косарецкого ранили. Как сказала «Тайге.инфо» глава регионального отделения Партии прогресса Ольга Фотиева, на активиста напали двое, их задержали.

По словам Фотиевой, нападение произошло у здания городской администрации, куда Косарецкий пришел с уведомлением о митинге.

«Нападавшие сначала угрожали Артему, что если он не отойдет от входа в администрацию, они применят силу. Сегодня утром около 7:00 приехала Нацгвардия, им написали заявление, потом мы с Артемом поехали в судмедэкспертизу, а потом в травмпункт», – уточнила Фотиева в разговоре с ТАСС, она добавила, что здание штаба вечером 25 июня пытались поджечь.

В ГУ МВД по Алтайскому краю оперативно «Тайге.инфо» и ТАСС не прокомментировали информацию о нападении.

В марте Навального на открытии штаба в Барнауле облили зеленкой. В конце апреля такое же нападение на оппозиционера совершили возле офиса ФБК в Москве, из-за этого Навальный получил химический ожог глаза.