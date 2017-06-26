Министр финансов Антон Силуанов в интервью ТАСС сообщил, что ему и главе Чечни Рамзану Кадырову удалось найти устраивающий республику и Минфин вариант финансовой помощи региону.

Глава Минфина объяснил, как определяется финансирование Чечни из федерального бюджета, объемом которого был недоволен глава республики Рамзан Кадыров.

«В отличие от других регионов финансовая помощь Чечне рассчитывается по расходам. Мы смотрим, насколько объективны и достоверны эти цифры, потом проверяем доходную базу бюджета региона и на ту разницу, которая остается, выделяем дополнительные финансы. Мы договорились, что будем ежегодно сокращать эту часть помощи», – сказал Силуанов.

Он заметил, что в 2017 году финансирование республики снизили на тот же процент, что и другим российским регионам.

«Это послужило основанием для критики со стороны главы Чечни, он увидел несправедливость по отношению к республике. После этого я встретился с Рамзаном Ахматовичем, и нам удалось найти обоюдно приемлемое решение», – добавил глава Минфина.

Силуанов подчеркнул, что Кадыров симпатичен ему «как человек», и отметил, что у них «сложились товарищеские, даже дружеские отношения». «Поэтому знаю: он поднял тему не из вредности или желания устроить скандал», – сказал глава ведомства.

В конце октября 2016 года Кадыров заявил, что предложения Минфина урезать бюджет Чечни неприемлемы. Он также назвал «странным» применение к республике «единых для всех регионов стандартов». После этого Силуанов отметил, что глава Чечни не может знать, сколько средств получит республика из бюджета в 2017 году.

В декабре стало известно, что правительство сохранит объем дотаций Чечне. Как отмечалось, республике выделят из бюджета приблизительно 40 млрд рублей. Глава чеченского Минфина Заур Дукаев якобы назвал такое финансирование «недостаточным».

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