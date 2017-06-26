Deutsche Bank в России возглавит Борислав Иванов из украинского подразделения банка, сообщается на сайте кредитной организации.

Ранее российским подразделением банка руководила Аннетт Фивег. Как уточняет «Прайм», с 1 августа она возглавит бизнес Сбербанка в Швейцарии. О назначении Иванова в июне со ссылкой на источники сообщили «Ведомости».

В августе 2016 года из российского Deutsche Bank ушел главный исполнительный директор Павел Теплухин.

Его отставка, как заявляли в пресс-службе банка, была запланированной, она связана с сокращением присутствия финансовой организации в России.

Deutsche Bank отказался от бизнеса корпоративных банковских услуг в РФ осенью 2015 года. Это произошло после начала расследования о «зеркальных сделках» с ценными бумагами в Москве и в Лондоне.

Позже банк согласился выплатить за эти сделки регулятору в Нью-Йорке штраф в размере $425 млн