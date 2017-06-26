Россия перестанет производить российско-украинский региональный пассажирский самолет Ан-148. Об этом сообщает RNS со ссылкой на высокопоставленный источник в «Ростехе».

«К сожалению, политика оказалась сильнее разума и ранее сложившегося режима взаимоотношений (Украины с Россией. – RNS). В Воронеже доделывают последнюю пару машин, и дальше судьба Ан-148 в России развиваться не будет», – сказал собеседник издания.

В «Ростехе» добавили, что самолет «достаточно импортозависим» с украинской стороны, так как около 50% его комплектующих – российского производства.

Как рассказал ранее РИА Новости официальный представитель киевского КБ Антонова, которое занималось разработкой самолета, предприятие полностью заместило российские комплектующие.

Ан-148 выпускали на базе Воронежского самолетостроительного общества и киевского авиазавода «Авиант», при этом строительство в Воронеже велось по украинской лицензии.

В 2016 году Украина не выпустила ни одного Ан-148 из-за разрыва кооперационных связей с поставщиками комплектующих из России. Позднее стало известно, что компания «Антонов» заменит российские комплектующие и продолжит выпуск Ан-148.

Как сообщал «Коммерсант» в феврале, Министерство обороны России заменит самолеты Ту-154 и Ту-134 на Ту-214 и Ан-148 для перевозки пассажиров. Подчеркивалось, что на воронежском заводе планировали перестать выпускать Ан-148 в 2018 году, но теперь «находящийся в сложном положении завод получит заказы на несколько лет вперед».