Ленинский районный суд оштрафовал экс-депутата Курской областной думы Ольгу Ли на 90 тысяч рублей по делу о клевете на судью. Об этом «Интерфаксу» сообщил ее адвокат Роман Лызлов.

Прокурор просил приговорить ее к штрафу в 100 тысяч рублей. Ее признали виновной по части 1 статьи 298.1 УК РФ (клевета в отношении судьи, в связи с рассмотрением дела в суде).

По версии следствия, Ольга Ли, занимающая пост главного редактора в газете «Народный журналист», опубликовала в одном из номеров статью «Заявление о привлечении прокурора области Филимонова к уголовной ответственности». В ней она обвинила судью в умышленном нарушении при рассмотрении дела, что сочли заведомо ложными сведениями, порочащими честь и достоинство судьи.

При этом сама Ли заявляла, что в момент публикации статьи она находилась в отпуске по уходу за ребенком. Статью подписали сотрудники редакции газеты, отмечала она.

Дело о клевете на Ли завели в марте 2016 года. В ноябре суд вернул дело в прокуратуру. Ли также подозревали в возбуждении ненависти к «социальной группе представителей власти». Поводом стало ее видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Дело по этой статье прекратили, так как экспертиза не обнаружила в ее обращении признаков экстремизма.