«Роснефть» подпишет мировое соглашение с РБК по делу о защите деловой репутации. Об этом Republic сообщили два знакомых с ситуацией источника. По словам одного из них, о мировом соглашении стороны сообщат сегодня, 26 июня, на заседании Арбитражного суда Московского округа, который будет рассматривать кассационную жалобу «Роснефти».

Соглашение предусматривает, что РБК принесет «Роснефти» извинения за публикацию, других обязательств медиахолдинг на себя не возьмет, утверждает собеседник Republic. От финансовых претензий «Роснефть», по его данным, откажется.

Другой источник утверждает, что договаривался с «Роснефтью» новый владелец РБК Григорий Березкин. Представители бизнесмена и самого РБК это не комментируют.

О том, что издание и компания могут подписать мировое соглашение, сообщалось в июне 2016 года. Однако в августе стороны заявляли, что не смогли договориться.

«Роснефть» требовала от РБК 3,1 млрд рублей за статью «Сечин попросил правительство защитить “Роснефть” от BP». Однако в декабре 2016 года арбитражный суд Москвы решил взыскать с РБК только 390 тысяч рублей, пояснив, что «Роснефть» не смогла доказать факт утраты доверия к компании.

1 марта апелляционный суд отменил решение арбитражного суда, но признал сведения из статьи и телепередачи на телеканале РБК недостоверными и нанесшими ущерб деловой репутации компании. Издание обязали удалить информацию с сайта и опубликовать опровержение (денежная компенсация в пользу «Роснефти» была отменена).

Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев называл решение первой инстанции (арбитражного суда Москвы) «некорректным», а вердикт второй инстанции (Девятого арбитражного апелляционного суда) «нелепым и вызывающим» с правовой точки зрения.

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5 мая «Роснефть» подала кассационную жалобу, назвав решение арбитражного суда порождающим «вседозволенность и безнаказанность СМИ». В жалобе подчеркивалось, что журналисты РБК «глумятся» над решением суда, так как не воспринимают его «как доказательство собственной неправоты».

Как отмечал бывший журналист РБК Максим Товкайло, издание выполнило решение суда и о «глумлении» речи не идет.

В статье РБК сообщалось, что глава компании Игорь Сечин попросил правительство не дать британской BP приобрести контрольный пакет акций «Роснефти» при ее приватизации. Изначально представители «Роснефти» требовали только опровержения статьи, но впоследствии компания решила подать иск к изданию.