В Кремле перейдут на другой мессенджер, если Telegram будет заблокирован, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если в итоге сервисы вот этого мессенджера будут недоступны, то перейдем на другой, посмотрим, какой будет удобнее. В данном случае здесь есть и конкуренция, есть множественность», – цитирует его «Интерфакс».

Песков в 2015 году признал, что в Кремле пользуются Telegram. В частности, его используют для общения с журналистами. Он, однако, сообщил, что секретные данные не передаются через этот мессенджер.

Советник президента России по вопросам развития интернета Герман Клименко ранее рассказал о планах перейти на мессенджер ICQ в случае, если Telegram заблокируют. «Там даже есть каналы», – сказал он.

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров 23 июня предупредил владельца Telegram Павла Дурова об угрозе блокировки мессенджера в России, если компания не передаст ведомству данные для включения их в единый реестр организаторов распространения информации.

Павел Дуров не раз подчеркивал, что не будет предоставлять данные российским властям. Стремление ограничить Telegram он счел «саботажем государственных интересов», так как чиновникам придется начать пользоваться мессенджерами, которые хранят данные пользователей на американских серверах.

Жаров обвинил Дурова в «нейтральности» к террористам, его позицию поддержали в ФСБ, заявив, что Telegram использовали при подготовке атак в России. Дуров в ответ напомнил, что за последний месяц мессенджер заблокировал более 5 тысяч каналов и групп, связанных с терроризмом.