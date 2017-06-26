Владелец Telegram Павел Дуров счел информацию ФСБ об использовании мессенджера при подготовке терактов в России «вызывающей вопросы». Об этом он написал во «Вконтакте».

«Печально, если спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением», – отметил он.

По мнению Дурова, мессенджеры не могут стать небезопасными только для террористов. Отказ от шифрования «поставит под удар» всех пользователей.

«Отказ от оконечного шифрования в отдельно взятой стране сделает десятки миллионов людей беззащитными от атак хакеров и шантажа коррумпированных чиновников», – написал основатель Telegram.

При ослаблении шифрования произойдет подрыв национальной безопасности страны, а риск терактов «не исчезнет», добавил он.

Ранее 26 июня ФСБ сообщили, что террористы использовали Telegram для подготовки атак в России. В том числе это касалось теракта в метро Санкт-Петербурга. О связи Telegram с террористами заявлял также глава Роскомнадзора Александр Жаров, обвинив Дурова в «нейтральности по отношению к террористам, которые пользуются его мессенджером».

Роскомнадзор 23 июня предупредил Дурова об угрозе блокировки мессенджера в случае, если тот не предоставит информацию для включения в реестр организаторов распространения информации. Владелец Telegram не раз сообщал, что не будет предоставлять властям какую-либо информацию.