В прошедшие выходные на форуме 4chan, известном обилием троллей, появилась новость о смерти в автокатастрофе Виталика Бутерина – создателя второй после биткоина криптовалюты, эфира. Новость оказалась фейком, но эфир потерял в капитализации $4 млрд.

Низкое доверие и низкая ликвидность – главные проблемы мирового рынка криптовалют. На началj июня общая стоимость мирового запаса биткоинов и других цифровых условных единиц составляла $105 млрд (данные компании Cyber Fund, специализирующейся на аналитике блокчейн-систем). Эта сумма сопоставима со стоимостью американской компании из конца списка топ-50 по капитализации – например, Boeing 21 июня стоил $120 млрд. Стоимость всех выпущенных сегодня биткоинов – $37,5 млрд.

Идея биткоина описана многократно. Если упростить, то она состоит из двух частей – технологии записи информации в последовательные цепочки зашифрованных блоков и условных единиц – токенов, которые получают те, кто создает эти блоки. Технология – блокчейн, а токены – биткоины. В блоки можно записывать любую информацию, но в случае с биткоинами в них содержатся данные о транзакциях с криптовалютой. Создание блоков позволяет получать, или, как это называют, «майнить» новые биткоины. Технология неотделима от криптовалюты.

До конца непонятно только одно – откуда в этой системе вдруг взялась стоимость? Почему условные единицы, получаемые за проведение и запись операций с ними самими, стоят $2400 за штуку? Чтобы разобраться во всем этом, стоит посмотреть, как зарождался рынок виртуальной валюты, как объясняется изменение ее курса и чем все это напоминает пузырь.