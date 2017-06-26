Инвестиционный фонд L1 Retail, принадлежащий владельцу «Альфа-групп» Михаилу Фридману, отказался от покупки нефтяной компании из Техаса ExL Petroleum Management LLC. Об этом сообщает Bloomberg.

Сумма сделки могла составить $700 млн. Фридман опасался, что покупку отклонит Комитет по иностранным инвестициям США.

«Многие инвесторы считают процесс сложным. Сейчас это омрачено политической облачностью, которая сужает для нас возможность инвестировать в США в ближайшем будущем», – сказал миллиардер.

В 2016 году Альфа-банк обвинили в «активном взаимодействии» с президентом США Дональдом Трампом. Как писал журнал Slate, на сервер, принадлежавший компании Trump Organization, приходили сообщения с почтовых адресов российской финансовой организации. Официальный представитель банка называл информацию о связях с Дональдом Трампом «заведомо ложными».

«Мы – невинные жертвы всей этой истории. И нам бы хотелось найти тех, кто за этим стоит и все это организовал», – заявил Фридман.

Ранее газета Financial Times узнала о планах L1 Retail купить британскую продуктовую сеть Holland & Barrett за £1,8 млрд. Сделку планируется закрыть в сентябре 2017 года.