Количество вирусов для «умных» устройств выросло в десять раз с 2015 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Лабораторию Касперского».

Как отмечается, в 2016 году было зафиксировано 3,2 тысячи вирусов для «умных» гаджетов, а уже в первой половине 2017 года их число превысило 7,2 тысячи. При этом в компании отметили, что в 2013 году количество таких вирусов было всего 46, в 2014 году их число составило 193, а в 2015 году – почти 700.

Специалисты «Лаборатории Касперского» в качестве эксперимента создали несколько ловушек, которые имитировали различные «умные» устройства. Хакеры почти сразу же попытались подключиться к этим устройствам, в результате за сутки зарегистрировали несколько десятков тысяч обращений, рассказали в компании. Лидером по числу атак стал Китай (14%), на втором месте оказался Вьетнам (12%), на третьем – Россия (7%).

Больше всего атак зарегистрировали с IP-камер и видеорегистраторов (63% обращений), сетевые устройства и маршрутизаторы составили около 16%, а еще 20% устройств опознать не удалось.

Заметка дополняется.