Производство российско-украинских пассажирских самолетов Ан-148 будет зависеть от наличия заказчиков. Об этом сообщает «Вести.Воронеж» со ссылкой на пресс-службу Воронежского акционерного самолетостроительного общества (ВАСО).

В организации отметили, что по действующему контракту с Минобороны РФ 2017 году осталось произвести три самолета Ан-148, а в 2018 году – еще два.

«Никакого изменения содержания контракта не было. Будет ли продолжен выпуск Ан-148, зависит от того, будут ли на самолет данного типа заказчики или нет», – отметили в пресс-службе общества.

Представители ВАСО также добавили, что ведут переговоры с Анголой и Индией.

Ранее RNS со ссылкой на высокопоставленный источник в «Ростехе» сообщило, что Россия перестанет производить Ан-148 по политическим причинам. Как подчеркивал официальный представитель киевского КБ Антонова, которое занималось разработкой самолета, предприятие полностью заместило российские комплектующие.

Ан-148 выпускают на базе Воронежского самолетостроительного общества и киевского авиазавода «Авиант», при этом строительство в Воронеже ведется по украинской лицензии.

«Коммерсантъ» в феврале писал, что Министерство обороны России заменит самолеты Ту-154 и Ту-134 на Ту-214 и Ан-148 для перевозки пассажиров.

В 2016 году Украина не выпустила ни одного Ан-148 из-за разрыва кооперационных связей с поставщиками комплектующих из России. Позднее стало известно, что компания «Антонов» заменит российские комплектующие и продолжит выпуск Ан-148.