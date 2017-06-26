Арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение «Роснефти» и РБК, передает RNS.

«Мировое соглашение утвердить в представленной редакции», – сказала судья Ирина Чалбышева.

О заключении соглашения представитель «Роснефти» объявил на заседании 26 июня. Стороны отказались раскрывать его детали, уточняет «Интерфакс».

Как сказал Republic адвокат журналистов РБК Алексей Мельников, изданию «удалось отклонить все материальные претензии и ограничиться только извинениями».

РБК признает не соответствующими действительности сведения в статье, из-за которой «Роснефть» обратилась в суд, передает «Прайм» совместное заявление сторон.

«Роснефть» подала на издание в суд в апреле 2016 года из-за статьи «Сечин попросил правительство защитить “Роснефть” от BP». В декабре суд постановил взыскать с РБК 390 тысяч рублей.

Весной 2017-го 1 апелляционный суд отменил взыскание, но подтвердил решение удалить материал с сайта и опубликовать опровержение. «Роснефть» подала кассацию, назвав решение арбитражного суда порождающим «вседозволенность и безнаказанность СМИ».

По данным источников Republic, о мировом соглашении с компанией договаривался новый владелец РБК Григорий Березкин.