В досрочную отставку уходит ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге – частного вуза, лидера рейтинга эффективности вузов Минобрнауки. Последние полгода он существует под угрозой закрытия образовательных программ и выселения. В декабре 2016 года Рособнадзор отозвал лицензию университета из-за трех нарушений, главное из которых – недостаточная доля практиков среди преподавателей-политологов. Университет оспаривает это в суде, очередное заседание которого пройдет в конце июля. Одновременно комитет по имущественным отношениям Петербурга потребовал выселения ЕУСПб из особняка Кушелева-Безбородко, где вуз существует с 1994 года – этот дом соседствует и составляет архитектурный ансамбль с элитным жилым домом, фигурирующим в расследовании Алексея Навального о фондах, связанных со знакомыми Дмитрием Медведевым. Внезапную отставку ректора ЕУСПб никак не объяснил, известно только что она стала результатом обсуждения с учредителями и попечителями вуза, среди которых Михаил Пиотровский и Алексей Кудрин. Это породило волну слухов и опасений за дальнейшую судьбу университета. Republic попросил пока еще действующего ректора Олега Хархордина объяснить, что происходит с ЕУСПб, чем вызваны его непрекращающиеся проблемы с государством и на каких условиях возможно существование независимых сильных ученых в современной России.

– Расскажите, как была оформлена ваша отставка?

– Оформлена она была просто: я попросил попечительский совет и общее собрание учредителей освободить меня от моих обязанностей на год раньше срока. Предполагалось, что я уйду летом 2018 года. Ректора, с моей точки зрения, не должны сидеть меньше восьми и больше десяти лет. Оказалось, я попал на нижнюю планку, восемь лет отработал.

Если брать ситуацию, ее контекст, он достаточно понятен: мы – заложники собственных успехов. Наши судебные споры привели к тому, что следующие заседания назначены на середину июля – начало августа. Это означает, что в пятницу наши студенты получили – хотя и с нервами, но счастливо – дипломы государственного образца и разошлись на каникулы. Если сейчас суды встанут на позицию, что надо интерпретировать ситуацию в соответствии с буквой, а не с духом закона, то нас будут закрывать за то, что у нас на 15 сентября 2016 года были несогласованные перегородки или неправильно оформленные документы, хотя все это уже давно устранено или должно было быть устранено в ходе планировавшейся масштабной реконструкции здания (по проекту Жана-Мишеля Вильмотта). Если суды подойдут формально юридически, то они отберут у нас лицензию посреди лета. И мы можем не успеть получить новую лицензию в срок, чтобы начать новый учебный год первого сентября. Потому стало ясно, что личный фактор стал препятствовать ходу нормального разрешения всех этих ситуаций.

– Что вы подразумеваете под личным фактором? Считаете ли вы, что после вашей отставки немедленно решатся все оставшиеся проблемы?