В неофициальном блоге Telegram опубликовали инструкцию по обходу блокировки мессенджера через протокол SOCKS5.

Работа протокола доступна в десктопной версии, мобильные клиенты получат ее в ближайшем обновлении.

Сетевой протокол SOCKS позволяет приложениям незаметно для них использовать сервисы за фаерволами. Команда Telegram советует использовать прокси-адреса США, Германии, Швеции или Англии.

Как ранее писали «Ведомости», в рейтинге бесплатных программ для iPhone за 22–26 июняTelegram поднялся с 15 на 7 место. Приложение также вошло в топ-3 сервисов в категориях «социальные сети» и «мессенджеры». В магазине приложений для Android-устройств Telegram за пять дней поднялся с 31-о на 20-е место.

О появлении в Telegram поддержки прокси по протоколу SOCKS5 стало известно 23 мая. Как предполагал Tjournal, таким образом мессенджер готовится к обходу блокировок.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров потребовал у создателя Telegram Павла Дурова предоставить данные для включения компании в реестр организаторов распространения информации. Дуров, в свою очередь, заявил, что не будет передавать властям какую-либо информацию.

К спору Дурова и Роскомнадзора подключились в ФСБ. Там заявили, что организаторы терактов в России пользовались Telegram. Владелец мессенджера, однако, усомнился в этом. По его мнению, ослабление шифрования приведет к подрыву национальной безопасности.