«Роснефть» пошла на мировое соглашение с РБК из-за смены собственника, сказал ТАСС пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

«Поскольку … сменилось не только руководство редакции, но и собственник издания, у нас нет никаких оснований наказывать людей, не имеющих к этому [статье, ставшей предметом иска] никакого отношения. Поэтому у нас нет никаких препятствий к тому, чтобы заключить мировое соглашение и поддерживать нормальные рабочие отношения с изданиями РБК», – пояснил Леонтьев.

Суд утвердил соглашение сторон 26 июня, по его условиям РБК извинилось перед «Роснефтью» и ее руководителем Игорем Сечиным.

Как сказал адвокат журналистов Алексей Мельников, изданию «удалось отклонить все материальные претензии и ограничиться только извинениями». Знакомый с ситуацией источник рассказал Republic, что о мировом соглашении с «Роснефтью» договаривался новый владелец РБК Михаил Березкин.

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«Роснефть» подала в суд на издание в апреле 2016 года из-за статьи «Сечин попросил правительство защитить “Роснефть” от BP». Суд в декабре постановил взыскать с РБК 390 тысяч рублей и опубликовать опровержение статьи.

Весной 2017 года апелляционный суд отменил взыскание, но оставил в силе решение удалить материал с сайта и опубликовать опровержение. «Роснефть» подала кассацию, так как сочла такое решение порождающим «вседозволенность и безнаказанность СМИ».

Михаил Березкин закрыл сделку по покупке РБК у группы «Онэксим» Михаила Прохорова 16 июня. Как писало vc.ru, продать холдинг Прохорова вынудило «мощное давление» со стороны замглавы Администрации президента РФ Алексея Громова. Он якобы счел «личным оскорблением» заметки РБК о протестных митингах и о смене повестки федеральных телеканалов.