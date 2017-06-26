Выступление Павла Дурова на конференции TechCrunch в сентябре 2015 года стало его первым выходом в свет в роли основателя Telegram. Для разговора о своем новом детище Дуров выбрал образ Нео из «Матрицы» – весь в черном, воротник-стоечка. Не хватало только черных очков, но они были излишни. «Какая разница, сколько вокруг мессенджеров, если все они сосут. Для меня и моей команды – Whatsapp сосет больше всего», – сказал Дуров уже во второй фразе своего выступления. По его улыбке можно было догадаться, что он уже заранее продумал ответ на вопрос о конкурентах. Маркетинговый гений Дурова, который помогал ему еще во времена «ВКонтакте», тогда заработал на полную мощь. На волне разоблачений Ассанжа и Сноудена ставка была сделана на защищенность информации – абсолютное шифрование, никаких переговоров с властями любой страны.

Спустя почти два года Дурова стоит перед выбором, поставленным российскими властями: либо он соглашается сотрудничать, либо Telegram будет заблокирован на территории страны. «Требование одно, и оно простое: заполнить присланную анкету сведениями о компании, которая управляет Telegram», – писал в открытом письме Дурову глава Роскомнадзора Александр Жаров. Он уже месяц безрезультатно уговаривает создателя Telegram прислать данные для включения в реестр организаторов распространения информации. «Выбор за вами», – заканчивает письмо Жаров. Почему одной анкетой дело не ограничится и почему Дуров не может дать никакого другого ответа кроме «нет», даже если захотел бы?