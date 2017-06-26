Арбитражный суд Башкортостана в рамках иска «Роснефти» арестовал 31,7% акций МТС, принадлежащих АФК «Система», говорится на сайте группы.

Под арест также попали 100% акций сети клиник «Медси» и 90,47% акций поставщика электроэнергии «БЭСК».

«Арест акций “дочек” “Системы” – это очередная попытка оказать беспрецедентное давление на компанию», – заявил представитель группы.

В пресс-службе «Системы» уточнили, что ситуация никак не повлияет на работу оператора, а решение суда будет обжаловано.

После сообщения об аресте части пакета «Системы» в МТС котировки оператора ускорили падение с 1,8% до 4,5%, передает «Интерфакс». Ценные бумаги АФК «Система» подешевели на 6,7%.

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Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев в свою очередь сообщил, что нефтяная компания попросила суд наложить арест на активы на полную сумму иска, поэтому акции МТС – «не последний арестованный актив» «Системы».

Всего АФК «Система» владеет 48,94% акций МТС.

Ранее 24 июня президент «Системы» Михаил Шамолин выразил надежду на «диалог» с «Роснефтью», чтобы компании смогли договориться. По его словам, проведение независимой экспертизы с привлечением третьей стороны помогло бы разрешить конфликт.

22 июня «Система» предложила «Роснефти» урегулировать спор во внесудебном порядке через «эффективный механизм», подробности которого в группе не раскрыли. В «Роснефти» в ответ на это заявили, что пока не получали от «Системы» «ничего, что можно назвать предложениями».

Также сообщалось, что члены совета директоров АФК «Система» обращались к президенту Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию. Как напомнили в Кремле, Путин не может вмешиваться в спор между компаниями, так как тот лежит в судебной плоскости.

«Роснефть» и «Башнефть» подали иск к «Системе» в начале мая нынешнего года, позднее в число истцов вошла Башкирия. Изначально сумма иска составляла 106,6 млрд рублей, но в конце месяца она увеличилась до 170,6 млрд рублей.

В такую сумму истцы оценили убытки «Башнефти» после реструктуризации 2014 года, которую, по их мнению, «Система» провела недобросовестно.