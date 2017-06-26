Арбитражный суд Башкортостана в рамках иска «Роснефти» и «Башнефти» арестовал 31,7% акций МТС, принадлежащих АФК «Система», говорится на сайте группы.

Под арест также попали 100% акций сети клиник «Медси» и 90,47% акций поставщика электроэнергии «БЭСК».

«Арест акций “дочек” “Системы” – это очередная попытка оказать беспрецедентное давление на компанию», – заявил представитель группы.

В пресс-службе «Системы» уточнили, что арест акций МТС не повлияет на работу оператора, а решение суда будет обжаловано.

После сообщения об аресте части пакета «Системы» в МТС котировки оператора ускорили падение с 1,8% до 4,5%, передает «Интерфакс». Ценные бумаги АФК «Система» подешевели на 6,7%.

Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев в свою очередь сообщил, что нефтяная компания попросила суд арестовать активы на полную сумму исковых требований, поэтому акции МТС – «не последний арестованный актив» «Системы».

Заметка дополняется.