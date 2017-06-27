С момента смерти Муаммара Каддафи прошло почти шесть лет. Но поиски его богатств – по разным оценкам, от десятков до сотен миллиардов долларов – продолжаются. Многие финансовые активы, связанные с погибшим ливийским диктатором и его окружением, были найдены в Европе и США. Но есть и другие – по неофициальным данным, по всей Африке разбросаны хранилища с наличными долларами, золотом и алмазами.

Истории об этих сокровищах стали почти легендой. За ними охотились многие – от ливийских полевых командиров до бизнесменов из США. «Золото Каддафи» стало темой расследования ООН. Ее отчет, опубликованный недавно, содержит свидетельства о том, что сокровища действительно существуют.

Насколько он был богат?

Муаммар Каддафи правил Ливией около 40 лет. Нефть – основной источник дохода страны (по данным ОПЕК, она составляла 95% ее экспорта) – приносила десятки миллиардов долларов в год. Часть денег уходила в другие страны Африки. Формально в качестве инвестиций, которые курировал специальный фонд – Африканский инвестиционный портфель Ливии (им распоряжался соратник главы Ливии Башир Салех Башир, которого называли «банкиром Каддафи»).

Фактически фонд, как писала Financial Times, был «черной дырой». Среди прочего, как выяснилось позднее, он был связан с подставной фирмой, которую создала панамская компания Mosseck Fonseca – фигурант скандалов, связанных с отмыванием денег и уходом от налогов.