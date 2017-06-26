Связанная с миллиардером Евгением Пригожиным компания заключила с правительством Сирии меморандум на освобождение и охрану от повстанцев нефтегазовых месторождений и инфраструктуры в стране, передает «Фонтанка».

По информации издания, во время визита в Россию в декабре 2016 года министр нефти и природных ресурсов Сирии Али Ганем подписал меморандум с компанией ООО «Евро Полис».

Содержание меморандума с точностью до смысла: ООО «Евро Полис» обязуется освобождать захваченные противниками режима нефтяные и газовые месторождения, перерабатывающие заводы, иные объекты нефтегазовой инфраструктуры, а затем их охранять, – пишет газета.

При этом доля «Евро Полиса» в добыче нефти и газа составит 25%, а расходы на боевые действия компании возместят отдельно. Меморандум подписан сроком на 5 лет.

Источник издания отмечает, что для вступления соглашения в силу требуетсядолжен быть принят новый сирийский закон, и его действие будет иметь обратную силу: «Евро Полису» заплатят со времени подписания меморандума.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», компания «Евро Полис» появилась в июле 2016 года и была зарегистрирована в подмосковном городе Красногорск. Ее уставной капитал составлял 10 тысяч рублей, а единственным работником был генеральный директор.

Как сообщает «Фонтанка», компания не вела видимой деятельности с момента создания до января 2017 года, когда генеральным директором структуры стал вышедший на пенсию боец СОБР и оперативник Олег Ерохин, служивший с нынешним начальником службы безопасности миллиардера Евгения Пригожина Евгением Гуляевым. Ерохин также контактирует с Героем России Андреем Трошевым.

В том же месяце единоличным собственником «Евро Полиса» становится ЗАО «Нева», зарегистрированное в Санкт-Петербурге. Генеральный директор «Невы» – Валерий Чекалов, он же генеральный директор и формальный собственник ООО «Коллектив-Сервис» (также петербургская компания).

Уточняется, что номера телефонов «Коллектив-Сервиса» совпадают с контактами двух десятков связанных с Евгением Пригожиным компаний.

Более того, в ООО «Евро Полис» основные коды экономической деятельности меняются с оптовой и розничной торговли на добычу нефти, газа и угля, а также бурение другие сопутствующие виды производства.

В мае 2017 года уставной капитал ООО возрастает с 10 тысяч до 3 миллионов рублей, компания открывает и официально регистрирует филиал в Дамаске в Сирии.

Газета отмечает, что в Сирии часть россиян от «Евро Полис» в том числе восстанавливает нефтяное производство и трудится в качестве пожарных.

Заметка дополняется.