Внесение данных управляющей Telegram компании в реестр организаторов распространения информации не означает предоставление доступа к личной переписке пользователей. Об этом заявил глава Роскомнадзора Алексей Жаров, передает ТАСС.

«Никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идет», – сказал он.

Жаров добавил, что речь идет только о пяти идентификаторах, которые мессенджер должен предоставить Роскомнадзору. По словам главы ведомства, «практически со всеми компаниями», которые владеют соцсетями и мессенджерами, удалось установить «продуктивный диалог».

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Ранее в ФСБ заявили, что организаторы терактов в России, в том числе в апреле в Санкт-Петербурге, пользовались Telegram. Владелец мессенджера Павел Дуров в этом усомнился.

В неофициальном блоге Telegram также опубликовали инструкцию по обходу возможной блокировки мессенджера.

Роскомнадзор потребовал у Telegram предоставить данные для включения компании в соответствующий реестр. Дуров, в свою очередь, заявил, что власти не получат «ни бита» информации.