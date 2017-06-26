Журнал Time включил политика Алексея Навального в свой третий ежегодный список 25 самых влиятельных людей в Интернете.

«В стране, где практически все масс-медиа находятся под контролем государства, российский оппозиционный активист использовал YouTube, чтобы пробить информационную блокаду Кремля <…> Его видео о коррупции в органах власти вдохновили волну антиправительственных протестов», – пишет издание.

В журнале считают, что президентская кампания Навального и дальше будет полагаться на социальные сети, так как у политика отсутствует доступ к государственному телевидению.

Помимо Навального в список попали президент США Дональд Трамп, которого за ироничность в твиттере Time сравнил с писателем О. Генри, певицы Кэти Перри и Рианна, а также автор «Гарри Поттера» Джоан Роулинг.

Навальный зарегистрировал свой канал на YouTube в июле 2013 года, сейчас на него подписаны почти 1,3 млн человек.