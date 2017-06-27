Президент США Дональд Трамп прокомментировал решение Верховного суда страны по указу американского лидера о мигрантах. Сообщение опубликовал в твиттере его пресс-секретарь Шон Спайсер.

https://twitter.com/PressSec/status/879372045162876932

Трамп заявил о «полной победе для национальной безопасности» страны и добавил, что как президент не может позволить въезжать в страну людям, которые намереваются навредить США.

Американский лидер также отдельно отметил, что решение суд принял единогласно.

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Ранее 26 июня Верховный суд начал рассмотрение дела об иммиграционном указе Трампа и временно приостановил решение нижестоящих инстанций о блокировке закона. Осенью нынешнего года суд вынесет окончательный вердикт.

Таким образом, президент вновь может ограничивать въезд в США для представителей отдельных стран.

В январе 2017 года Трамп подписал указ, на 90 дней запрещающий въезд в страну гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Судана, Сомали, Сирии и Йемена, а беженцам – на 120 дней. Тем не менее, федеральный суд Сиэтла приостановил действие указа после жалобы штатов Вашингтон и Миннесота. Апелляцию, которую подал Минюст США, суд отклонил.

6 марта президент подписал новый указ, согласно которому из списка стран исключался Ирак, а законопроект не распространялся на тех, у кого уже имеются действующие американские визы или вид на жительство.