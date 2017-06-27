Государственный холдинг «Роснефтегаз» должен будет регулярно отчитываться перед правительством. Это следует из письма директора департамента экономики и финансов исполнительного органа Владимира Сидоренко, с которым ознакомились «Ведомости».

Из документа следует, что «Роснефтегаз» должен «систематически» отчитываться об остатках средств на счетах, о принадлежащих ему акциях, а также об инвестпрограмме. Обеспечить получение «достоверной» информации от госкомпании – задача Минэнерго и Минэкономразвития.

Собеседник из Минэнерго заявил, что поручение будет исполнено, но не уточнил, каким образом. По словам чиновника из Минэкономразвития, распоряжение правительства передано в Росимущество, где напишут письмо «Роснефтегазу».

«Роснефтегаз» – компания, через которую правительство владеет контрольным пакетом акций «Роснефти», а также ценными бумагами «Газпрома» и «Интер РАО». Председатель совета директоров холдинга – глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Заметка дополняется.