Государственный холдинг «Роснефтегаз» должен будет регулярно отчитываться перед правительством. Это следует из письма директора департамента экономики и финансов исполнительного органа Владимира Сидоренко, с которым ознакомились «Ведомости».

Из документа следует, что «Роснефтегаз» должен «систематически» отчитываться об остатках средств на счетах, о принадлежащих ему акциях, а также об инвестпрограмме. Обеспечить получение «достоверной» информации от госкомпании – задача Минэнерго и Минэкономразвития.

Собеседник из Минэнерго заявил, что поручение будет исполнено, но не уточнил, каким образом. По словам чиновника из Минэкономразвития, распоряжение правительства передано в Росимущество, где напишут письмо «Роснефтегазу».

«Роснефтегаз» – компания, через которую правительство владеет контрольным пакетом акций «Роснефти», а также ценными бумагами «Газпрома» и «Интер РАО». Председатель совета директоров холдинга – глава «Роснефти» Игорь Сечин, собственник – Росимущество.

До 2016 года «Роснефтегаз» был открытым акционерным общество и ежегодно публиковал свои показатели, но затем компания стала акционерным обществом, и поэтому может не публиковать финансовую отчетность.

Сейчас холдинг не предоставляет отчетность в правительство, что не позволяет оценить объем его дивидендов, которые нужно направить в бюджет.

В декабре 2016 года президент Владимир Путин объяснил, что «Роснефтегаз» – это «резерв», из которого финансируются некоторые проекты, когда «правительство забывает о том, что есть приоритеты, на которые нужно обращать внимание».

Как писали «Ведомости» в октябре, холдинг направляет отчеты непосредственно Путину.