Российские производители пива подготовили свой вариант закона об обороте алкоголя, пишет «Коммерсантъ».

В документе, среди прочего, предлагается ужесточить ограничения на продажу крепкого алкоголя и вина с 21:00 до 9:00. При этом пиво по-прежнему нельзя будет продавать только с 23:00 до 8:00.

Более того, из предложенного закона следует, что субъекты страны смогут устанавливать дополнительные ограничения на время и условия продажи только для крепкого алкоголя вплоть до полного запрета.

Как уточняют «Ведомости», производители также хотят возобновить запрещенную сейчас продажу пива на железнодорожных вокзалах, автозаправках и в аэропортах.

Предправления союза производителей алкогольной продукции (объединяет крупнейшие водочные компании России) Дмитрий Добров заявил, что «правила должны быть одинаковы для всех», а президент Союза виноделов России Леонид Попович напомнил, что вино и пиво – конкурирующие между собой продукты, и поэтому должны регулироваться однотипно.

29 июня документ рассмотрит рабочая группа по повышению эффективности госрегулирования и конкуренции на алкогольном рынке при замминистра экономического развития Олеге Фомичеве.