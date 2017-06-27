Российские производители пива подготовили свой вариант закона об обороте алкоголя, пишет «Коммерсантъ».
В документе, среди прочего, предлагается ужесточить ограничения на продажу крепкого алкоголя и вина с 21:00 до 9:00. При этом пиво по-прежнему нельзя будет продавать только с 23:00 до 8:00.
Более того, из документа следует, что субъекты страны смогут устанавливать дополнительные ограничения на время и условия продажи только для крепкого алкоголя вплоть до полного запрета.
Заметка дополняется.
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