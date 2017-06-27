Три сотрудника CNN уволились после публикации статьи о контакте советника Трампа Энтони Скарамуччи с директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, говорится в заявлении телеканала.

С канала ушли автор материала Томас Фрэнк, редактор его подразделения Эрик Лихтблау, а также руководитель CNN Money Лекс Харис.

«Внутреннее расследование руководства показало, что при подготовке материала не использовались элементарные редакционные правила», – говорится в сообщении.

Как отмечается, статья была написана на основе слов лишь одного анонимного источника.

26 июня BuzzFeed писал, что CNN ужесточит правила проверки публикаций, связанных с Россией. Такое письмо разослал сотрудникам канала глава подразделения CNN Money Ричард Барбьери.

22 июня CNN со ссылкой на источник в демократической партии писал о якобы интересе в конгрессе США к обстоятельствам встречи в январе 2017 года на экономическом форуме в Давосе Скарамуччи и Дмитриева. По данным канала, они обсуждали смягчение антироссийских санкций, введенных из-за ситуации на Украине

Позднее материал удалили, а телеканал CNN извинился за недостоверную публикацию.