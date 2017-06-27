Музей «Исаакиевский собор» согласился с просьбой петербургской епархии проводить в храме больше богослужений. Об этом «Интерфаксу» сообщил директор музея Юрий Мудров.

«Мы согласны в той части, что в двунадесятые праздники и праздники собора проводились большие торжественные службы. В этом мы достигли взаимопонимания», – сказал он.

Директор музея уточнил, что «слишком большое» количество праздничных богослужений учреждению неудобны. Также, по словам Мудрова, он не против, чтобы в соборе проводили обряды венчания.

Мудров подчеркнул, что экспонаты музея в случае передачи собора РПЦ будет невозможно куда-либо перевезти:

«Львиная доля экспонатов Исаакиевского собора – это иконы, это колонны из полудрагоценных камней и прочие архитектурные элементы, это живопись, скульптурное убранство. Смешно, чтобы кто-либо начал их вывозить. Нет таких людей безумных».

Как заметил руководитель музея, документов, которые передавали бы собор церкви, пока нет: «Насколько я знаю, они или отозваны (если были) в настоящий момент, или не были подготовлены до конца. Сегодня решения о передаче в пользование церкви собора нет».

Мудрова назначили директором музея Исаакиевского собора в середине июня. Предыдущий руководитель учреждения Николай Буров ушел с должности 1 июня, ранее он говорил о своем несогласии с планами передать собор РПЦ.

О таком намерении губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил в январе, это решение вызвало протесты жителей города. Ранее предполагалось, что собор передадут церкви к Пасхе, потом называлась дата 12 июля.