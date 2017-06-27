Акции АФК «Система» на Московской бирже утром 27 июня упали на 16,4%, свидетельствуют данные торгов.

Падение происходит на фоне сообщений об аресте 32% акций МТС, принадлежащих «Системе». Такое решение принял Арбитражный суд Башкортостана по иску «Роснефти» к «Системе» на 170 млрд рублей. Бумаги МТС на открытии торгов в Москве снизились на 4%.

Акции «Роснефти» дешевеют на 0,9%, «Башнефти» поднимаются в цене на 0,8%. Вечером 26 июня бумаги МТС на Нью-Йоркской фондовой бирже падали на 4,6%, акции «Системы» – на 6,7%.

Всего «Система» владеет 48,94% акций сотового оператора. Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев сообщил, что компания попросила суд арестовать активы «Системы» на всю сумму иска, поэтому акции МТС – «не последний арестованный актив» «Системы».

«Роснефть» подала иск к «Системе» в мае, компания Игоря Сечина оценила в 170,6 млрд рублей убытки «Башнефти» после реструктуризации 2014 года, которую, как считает «Роснефть», АФК провела недобросовестно.

«Система» предложила нефтяной компании урегулировать спор во внесудебном порядке через «эффективный механизм». Его подробности «Система» не раскрыла.

«Роснефть» стала владельцем «Башнефти» осенью 2016-го, купив 50,08% акций компании, ранее принадлежавших государству.