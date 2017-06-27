Бабушкинский суд Москвы приговорил неонациста Максима Марцинкевича (Тесака) к девяти годам колонии. Об этом сообщает «Медуза».

Прокурор просил для неонациста 11 с половиной лет колонии строгого режима.

Марцинкевича признали виновным по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой), части 2 статьи 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества) и части 2 статьи 213 УК (хулиганство).

Тесака также обвиняли по статье 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды). Обвинение связано с его книгой «Реструкт», внесенной в реестр экстремистских материалов. При этом адвокат неонациста заявлял, что Марцинкевичу вменяют ее распространение до внесения в реестр. В итоге статью исключили за истечением срока давности.

Фигурантами по делу проходят также девять участников возглавляемых Тесаком организации «Реструкт». Среди фигурантов есть молодые люди, не достигшие 16 лет.

По версии следствия, члены «Реструкта» нападали на граждан, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки. Свои действия они объясняли борьбой с распространением наркотиков. При этом предполагаемых распространителей избивали, забирали их имущество и обливали краской. Всего фигурантов дела считают причастными к нападению на восемь человек, один из них скончался.

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Неонациста Марцинкевича трижды признавали виновным в экстремизме: в 2007, 2009 и 2014 годах. В двух первых случаях его приговорили в общей сложности к трем с половиной годам лишения свободы, а по последнему он получил два года и десять месяцев колонии.