Мосгорсуд отказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в доступе в помещение, которое, по рассказам подследственных, используется для пыток с использованием металлических колец. Об этом сообщил член ОНК Дмитрий Пискунов, передает ТАСС.

«Мосгорсуд сказал, что – да, это наше здание, да – это помещение находится в нашем здании, но, увы, мы не можем организовать доступ, потому что туда могут заходить только сотрудники полка конвоирования, и даже сотрудники суда там никогда не бывают, поэтому мы вам ничем помочь не можем, обращайтесь в МВД», – сказал он.

Пискунов отметил, что они уже подавали обращение в МВД, но на него уже почти месяц нет ответа.

В начале июня «Медиазона» писала, что комнату для ознакомления с документами в Мосгорсуде используют для пыток. Конвоиры якобы пристегивали к вмонтированным в стену кольцам подследственных или подсудимых, а затем либо избивали, либо оставляли в обездвиженном состоянии на долгое время. Публикация сопровождалась фотографией арестованного, прикованного за руку к кольцу.

В Мосгорсуде признали наличие колец в упомянутой комнате. Пояснялось, что они необходимы для «обеспечения безопасности сотрудников суда, в присутствии которых происходит ознакомление с материалами дела». Комнатой имеют право пользоваться только сотрудники полиции, отмечалось в ответе.