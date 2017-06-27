В Кремле не знают о каком-либо контракте компании миллиардера Евгения Пригожина с правительством Сирии по охране нефтяных месторождений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит «Прайм».

Песков добавил, что в Кремле не отслеживают деятельность российских компаний за рубежом.

Ранее о том, что связанная с Пригожиным компания заключила с властями Сирии меморандум на освобождение и охрану нефтегазовых месторождений и инфраструктуры в стране, писала «Фонтанка». Газета сообщала, что непосредственно охраной месторождений, скорее всего, будет заниматься ЧВК «Вагнер».

По данным издания, меморандум сроком на пять лет с компанией ООО «Евро Полис» подписал министр нефти и природных ресурсов Сирии Али Ганем во время визита в Россию в декабре 2016. Как отмечалось, доля компании в добыче нефти и газа составит 25%, а расходы на боевые действия ей возместят отдельно.

Согласно «СПАРК-Интерфакс», «Евро Полис» появилась в июле 2016 года, ее уставной капитал составлял 10 тысяч рублей, а единственным работником был генеральный директор. «Фонтанка» писала, что компания не вела видимой деятельности до января 2017 года, когда ее генеральным директором стал вышедший на пенсию боец СОБР и оперативник Олег Ерохин, служивший с нынешним начальником службы безопасности Пригожина Евгением Гуляевым.

Тогда же единоличным собственником «Евро Полиса» стала ЗАО «Нева», генеральный директор которой выступает собственником и возглавляет компанию «Коллектив-Сервис». Номера телефонов последней совпадают с контактами двух десятков компаний, связанных с Евгением Пригожиным.

Впоследствии «Евро Полис» поменяла основные коды своей деятельности на добычу нефти, газа и угля, а в мае 2017 года открыла филиал в Дамаске.

Министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии, а также представители «Евро Полиса» не стали комментировать информацию; в Минэнерго подробности меморандума назвали «корпоративной тайной».