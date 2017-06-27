Симоновский суд Москвы приговорил издателя журнала «Флирт» Дмитрия Зяблицева к трем годам лишения свободы. Об этом сообщает «Медиазона».

Жену Зяблицева, главного редактора издания Станиславу Казакову приговорили к двум годам условно. Супругов признали виновными в организации проституции (статья 241 УК РФ). Прокуратура просила для Казаковой три года колонии, для Зяблицева – четыре.

По версии следствия, распространяемый бесплатно журнал «Флирт» служил прикрытием для объявлений о сексуальных услугах. Зяблицев также арендовал несколько квартир, в которых работали диспетчеры, отвечающие на звонки клиентов.

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Зяблицева и главного редактора издания Станиславу Казакову задержали в 2015 году. Полиция также задержала 35 диспетчеров журнала. Суд постановил закрыть «Флирт» в августе того же года.