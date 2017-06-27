Хакеры совершили атаку на несколько украинских банков, а также на некоторые коммерческие и государственные предприятия страны. Об этом говорится в официальном сообщении Национального банка Украины (НБУ).

О каких предприятиях и банках идет речь, не уточняется. По данным НБУ, в результате у банков возникли сложности с обслуживанием клиентов и выполнением банковских операций.

«Сейчас в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам всех участников финансового рынка», – подчеркивается в сообщении.

В НБУ заверили, что защита банковского сектора от хакеров «организована должным образом, а попытки кибератак на информационные системы банков будут нейтрализованы».