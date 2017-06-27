Хакеры совершили атаку на несколько украинских банков, а также на некоторые коммерческие и государственные предприятия страны. Об этом говорится в официальном сообщении Национального банка Украины (НБУ).

О каких предприятиях и банках идет речь, не уточняется. По данным НБУ, в результате у банков возникли сложности с обслуживанием клиентов и выполнением банковских операций.

«Сейчас в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия хакерским атакам всех участников финансового рынка», – подчеркивается в сообщении.

В НБУ заверили, что защита банковского сектора от хакеров «организована должным образом, а попытки кибератак на информационные системы банков будут нейтрализованы».

Как стало известно позднее, атаке подверглись компании «Киевэнерго» и «Укрэнерго». Об этом сообщает «Интерфакс-Украина». В «Укрэнерго» заявили, что атака не повлияла на деятельность компании.

При этом Tjournal пишет, что сети «Укрэнерго» и ДТЭК оказались заражены новой формой вируса-шифровальщика, напоминающего WannaCry. В пресс-службе ДТЭК подтвердили факт атаки. Источник издания рассказал, что главный офис «Укрэнерго» успел выключить сеть и избежать заражения, однако его подразделения полностью заражены.

Как рассказал собеседник TJ, днем 27 июня рабочие компьютеры начали перезагружаться, после чего запустился процесс, похожий на проверку жесткого диска. Собеседник TJ выключил систему, а когда включил ее снова, на экране появилось сообщение о том, что все файлы зашифрованы, и для расшифровки нужно отправить $300 в биткоинах. К 14:00 по московскому времени этот кошелёк был пуст.