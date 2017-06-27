Роскомнадзор обновил рекомендации для провайдеров по ограничению доступа к запрещенной информации, сообщается на сайте ведомства.

Служба рекомендует фильтровать трафик через DPI (Deep Packet Inspection, глубокая фильтрация трафика).

«Операторам связи, не использующим DPI и осуществляющим ограничение доступа к доменному имени при помощи иных программных, аппаратных или программно-аппаратных средств, рекомендуется ограничивать доступ к доменному имени посредством фильтрации запросов ко всем DNS-серверам», – уточнили в Роскомнадзоре.

Сейчас блокировка делается, в основном, по IP. Как объяснял глава Роскомнадзора Александр Жаров, у большинства провайдеров нет систем DPI, поэтому они не могут «точечно» блокировать сайты по URL и DNS.

Из-за этого могут случайно блокироваться ресурсы, не нарушившие закон. В начале июня в России частично оказался недоступен Telegram. Выяснилось, что из-за особенностей системы блокировок любой владелец запрещенного сайта может нарушить работу других ресурсов.