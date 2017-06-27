Серверы «Роснефти» подверглись хакерской атаке,сообщила компания в твиттере.

https://twitter.com/RosneftRu/status/879665160012673024

Компания обратилась в полицию. Как добавляет «Интерфакс», в «Роснефти» выразили надежду, что атака «никак не связана с текущими судебными процедурами».

Как пишут со ссылкой на источники «Ведомости», все компьютеры в НПЗ «Башнефти», «Башнефть-Добыче» и управления «Башнефти» «единомоментно перезагрузились. После чего скачали неустановленное программное обеспечение и вывели на экран заставку вируса WannaCry».

На экране появилось предложение перевести биткоины на сумму $300 и адрес кошелька. После этого пользователям обещают выслать ключ для разблокировки компьютеров.

В «Роснефти» заверили, что перешли на резервную систему управления, поэтому «серьезных последствий» не было: добычу и подготовку нефти не останавливали.

Сайт компании спустя некоторое время после сообщений об атаке перестал работать. Также недоступен официальный портал «Башнефти».

В Башкирии 27 июня началось рассмотрение по существу иска «Роснефти» к АФК «Система» на сумму 170,6 млрд рублей. Претензии компании Игоря Сечина связаны с реорганизацией «Башнефти», которую «Система», будучи ее владельцем, проводила в 2014 году.

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Ранее хакеры атаковали украинские банки, а также несколько коммерческих и государственных предприятий страны. По данным Tjournal, сети «Укрэнерго» заразились новой формой вируса-шифровальщика, схожего с WannaCry. Компьютеры в компании начали перезагружаться, после чего на экране появилось сообщение с требованием заплатить $300 в биткоинах для расшифровки файлов.

В мае около 200 тысяч пользователей в 150 странах мира стали жертвами вируса-вымогателя WannaCry, требовавшего выкуп за разблокировку данных пользователей.