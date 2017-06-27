Серверы «Роснефти» подверглись хакерской атаке, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

Компания обратилась в полицию. Как добавляет «Интерфакс», в «Роснефти» выразили надежду, что атака «никак не связана с текущими судебными процедурами».

В Башкирии 27 июня началось рассмотрение по существу иска «Роснефти» к АФК «Система» на сумму 170,6 млрд рублей. Претензии компании Игоря Сечина связаны с реорганизацией «Башнефти», которую «Система», будучи ее владельцем, проводила в 2014 году.

Заметка дополняется.