В понедельник на пресс-конференции по итогам встречи президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Петра Порошенко было решено, что нужно активизировать нормандский формат для урегулирования украинского кризиса. Макрон предлагает сохранить минские соглашения, но сосредоточиться на конкретных шагах по их выполнению. Порошенко, как он сам подчеркнул, покидает Францию в оптимистичном настроении. Россия решением Парижа тоже довольна: нет ничего лучше, чем сохранение минских соглашений. Но подобные надежды кажутся не очень обоснованными. Новый подход Парижа может оказаться для Кремля опасней угрозы пересмотра «Минска-2».

Петр Порошенко предложил назвать инициативу французского лидера по украинскому кризису «формулой Макрона». Вот только как бы наблюдатели не вчитывались и не вслушивались в то, что говорил глава Елисейского дворца, никаких слагаемых этой формулы найти не удастся. Есть лишь осторожные намеки, по которым можно судить, как будет разворачиваться ситуация вокруг конфликта в самом скором будущем.