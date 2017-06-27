«Роснефть» назвала распространителей «панических сообщений» организаторами хакерской атаки на компанию. Об этом написали в твиттере «Роснефти».

https://twitter.com/RosneftRu/status/879682706258440192

Компания подверглась хакерской атаке ранее 27 июня. При этом в «Роснефти» заверили, что они перешли на резервную систему управления, поэтому «серьезных последствий» не возникло. Сайты «Роснефти» и «Башнефти» также перестали работать.

Как сообщали «Ведомости», компьютеры в «Башнефти» единовременно перезагрузились, после чего вывели на экран «заставку вируса WannaCry». На ней было предложение перевести $300 в биткоинах.

«Вирус вначале отключил доступ к порталу, к внутреннему мессенджеру Skype for business, к MS Exchange. [Мы] значения не придали, думали просто сетевой сбой, далее компьютер перезагрузился с ошибкой. Умер жесткий диск, следующая перезагрузка уже показала красный экран», – рассказал источник газеты.

В этот же день хакеры атаковали украинские банки, а также коммерческие и государственные компании. По данным Tjournal, сети «Укрэнерго» заразились вирусом, схожим с WannaCry.

Вирус WannaCry атаковал около 200 тысяч пользователей в 150 странах мира в мае. Данные заразившихся вирусом компьютеров шифровались, а для их расшифровки требовалось перевести $300 в биткоинах на счет хакеров.