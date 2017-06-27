От вируса-шифровальщика Petya.A пострадало более 80 компаний России и Украины, рассказал RNS представитель компании по кибербезопасности Group-IB Валерий Баулин.

Он подчеркнул, что атака не имеет отношения к вирусу WannaCry. Чтобы прекратить распространение Petya.A, нужно закрыть TCP-порты 1024–1035, 135 и 445, добавили в Group-IB.

Об атаке вируса стало известно днем 27 июня. На Украине от нее пострадали «Киевэнерго», «Укрэнерго», «Ощадбанк», концерн «Антонов», а также правительственные компьютеры.

В России атаке подвергся офис кондитерской компании Mondelez. Mars сообщила, что есть сложности в работе IT-систем сегмента кормов для животных Royal Canin.

Об атаке на серверы сообщила «Роснефть». Изначально предполагалась, что это вирус WannaCry, затем стало известно, что это его клон. Как пишут «Ведомости», вирус поражает жесткий диск и распространяется через ссылки в письмах. Если кто-то нажмет на нее, он идет по внутренней сети компании.

Вирус с названием Petya обнаружили в апреле 2016 года.

Заметка дополняется.